ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

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Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Происшествия Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.

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Политика США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО Развитие сотрудничества между Россией и Индией в военно-технической сфере обеспокоило Вашингтон.