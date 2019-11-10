Армия и оружие
ТАССВ ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
"Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское", - отметили в СЦКК. Там добавили, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка. Накануне ДНР и Украина приступили к отводу сил и средств на пилотном участке разведения сил и средств в Донбассе.
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