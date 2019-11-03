Армия и оружие
Московский КомсомолецВ ДНР сообщили о гранатометном обстреле Петровского радикалами
Отмечается что «от сборовых и организационных мероприятий радикалы перешли к практическим действиям по эскалации напряженности». Целью является срыв процесса разведения сторон. В частности, 2 ноября гранатометному обстрелу подвергся населенный пункт Петровское.
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Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Футбол
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином»
Казанская команда делает это очень хорошо.
АиФ Самара 11:24
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Автоспорт
McLaren и Petrobras официально объявили о расставании
Autosport.com.ru 09:26
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Политика
Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
Росбалт 00:59
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Экономика
Налогообложение самозанятых решили распространить на всю страну: правительство на доверии
Минфин предлагает с Нового года распространить эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов страны, а с 1 июля 2020 года — и на все остальные.
Московский Комсомолец 10:19
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 11:37