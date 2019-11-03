Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ДНР сообщили о гранатометном обстреле Петровского радикалами

Отмечается что «от сборовых и организационных мероприятий радикалы перешли к практическим действиям по эскалации напряженности». Целью является срыв процесса разведения сторон. В частности, 2 ноября гранатометному обстрелу подвергся населенный пункт Петровское.
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Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество

Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии

Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Футбол

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином»

Казанская команда делает это очень хорошо.
АиФ Самара 11:24
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Автоспорт

McLaren и Petrobras официально объявили о расставании

Autosport.com.ru 09:26
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика

Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Кино

Вышел новый трейлер «Нового папы»

Российская газета 08:18
Шоу-бизнес

Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля

Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно

На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Политика

Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора

По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
Росбалт 00:59
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Политика

Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде

News.ru 10:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Экономика

Налогообложение самозанятых решили распространить на всю страну: правительство на доверии

Минфин предлагает с Нового года распространить эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов страны, а с 1 июля 2020 года — и на все остальные.
Московский Комсомолец 10:19
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Армия и оружие

Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском

В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 11:37
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