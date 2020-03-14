Общество
RT на русскомВ ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки
Супружеская пара и 14-летний ребёнок получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны, заявил глава администрации города Иван Приходько. «В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека», — цитирует его Донецкое агентство новостей.
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