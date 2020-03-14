Общество

RT на русскомRT на русскомВ ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

Супружеская пара и 14-летний ребёнок получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны, заявил глава администрации города Иван Приходько. «В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека», — цитирует его Донецкое агентство новостей.
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В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

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В Горловке сообщили о трех раненых в результате ночного обстрела

ТАСС04:25

В Донецке в результате ночного обстрела ранены три человека

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Lenta.ru01:42

Три человека пострадали в результате обстрела в Горловке

Московский Комсомолец01:45

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Взгляд.ру01:33
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Вести.Ru 00:00
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Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
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Вести.Ru вчера в 05:09
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Супруги впервые стали родителями.
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В Контиолахти на этапе КМ по биатлону пройдет мужской пасьют

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На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса.
Москва 24 вчера в 08:57
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Посла Китая в США вызвали в Госдеп

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Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
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В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге

Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
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Генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев сообщил, что рост цен на новые машины связан с обвалом рубля.
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В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
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