В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.

В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

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