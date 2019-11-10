Армия и оружие
RT на русскомВ ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
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