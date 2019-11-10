Армия и оружие

РБКРБКВ ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Как следует из текста сообщения, автомобиль вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» в районе находящегося под контролем Киева населенного пункта Новогнатовка. В результате обстрела четыре военнослужащих получили ранения, один умер на месте.
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