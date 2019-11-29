Политика
Lenta.ruВ ДНР установили свою государственную границу
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.Коммерсантъ05:43
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Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова с новой прической стала копией Бородиной
Между прочим, Бузова часто обращает внимание на то, что делает Бородина.
Общество
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
7. Обсуждение законопроекта проходит на фоне многочисленных скандалов В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Путин прокомментировал оскорбление народов РФ в российских СМИ
Появление недоброжелательных или оскорбительных высказываний в отношении народов России в СМИ является непозволительным, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Общество
В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Происшествия
Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца
Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
Политика
Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
На прошедшей неделе клубы из Португалии заработали 1,4 балла, тогда как российские клубы – только 0,833 балла.
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов
Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.
Экономика
МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Политика
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Музыка
Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении
Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.