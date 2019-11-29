с чего всё началось

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости.

В ДНР установили свою государственную границу

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Общество Опубликован законопроект о домашнем насилии в России 7. Обсуждение законопроекта проходит на фоне многочисленных скандалов В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации.

Политика Путин прокомментировал оскорбление народов РФ в российских СМИ Появление недоброжелательных или оскорбительных высказываний в отношении народов России в СМИ является непозволительным, заявил президент России Владимир Путин.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Политика Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.

Наука Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.