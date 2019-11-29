Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ДНР установили свою государственную границу

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал
 председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
Коммерсантъ05:43

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Парламент ДНР принял закон о границах республики

Известия04:48
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Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

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Между прочим, Бузова часто обращает внимание на то, что делает Бородина.
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Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

7. Обсуждение законопроекта проходит на фоне многочисленных скандалов В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации.
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Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Путин прокомментировал оскорбление народов РФ в российских СМИ

Появление недоброжелательных или оскорбительных высказываний в отношении народов России в СМИ является непозволительным, заявил президент России Владимир Путин.
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Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

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Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Lenta.ru 11:39
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На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
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«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Общество

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»

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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца

Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
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Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
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Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:19
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
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Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
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Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

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МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
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