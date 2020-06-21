Коронавирус
RT на русскомВ ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
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Происшествия
Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте
В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.
RT на русском 10:24
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Армия и оружие
Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году
Опыт строевой подготовки, полученный еще в элитном подразделении царской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Параде Победы 24 июня 1945 года во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта, рассказал РИА Новости его внук Юрий Трубников.
РИА Новости вчера в 03:12
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0 (2-й тайм)
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Футбол
«Уфа» победила «Тамбов» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 10:03
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ 19 июня в 18:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor вчера в 12:09
Политика
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
РИА Новости 10:32
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Футбол
Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани
19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.
Советский спорт 07:46
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Авто
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета 04:32
Футбол
Ганчаренко собрался уйти из ЦСКА после поражения от «Зенита»
Аргументы недели 11:35
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Общество
В Севастополе еще шесть человек заразились коронавирусом
По состоянию на воскресенье, 21 июня, в Севастополе зарегистрировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом.
Krym.News 07:49
Авто
Назвали 5 секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают
Многие автолюбители пользуется в салоне стандартным набором управляющих кнопок, при этом в современной машине присутствуют и редко использующиеся клавиши.
Тарантас Ньюс 11:21
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11