Политика

RT на русскомRT на русскомВ ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
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ДНР открывает границы с Украиной и Россией

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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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BFM.ru вчера в 10:48
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Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Общество

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Pepsico сообщила о временном закрытии своего завода в Пекине после того, как 15 июня там подтвердился случай коронавируса, передает Bloomberg.
Rambler News Service 10:04
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ТАСС 07:33
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Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
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Кино

Британцы возмущены, что роль принцессы Дианы досталась Кристен Стюарт

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НТВ вчера в 13:08
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Технологии

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По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
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Происшествия

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Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
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Армия и оружие

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«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Здоровье

Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области

Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.
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На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

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Происшествия

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Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

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В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
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