В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

Политика В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором» За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором». 1,6K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 423

Общество PepsiCo приостановила работу на заводе в Пекине Pepsico сообщила о временном закрытии своего завода в Пекине после того, как 15 июня там подтвердился случай коронавируса, передает Bloomberg. 1

Общество Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета «Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»). 1,1K

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 11K

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 86

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 19

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает. 14

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 622

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. 583

Здоровье Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.

Происшествия На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.