Политика
RT на русскомВ ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
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Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Футбол
Смолов прокомментировал крупную победу «Сельты» над «Алавесом»
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов поздравил одноклубников с крупной победой над «Алавесом» (6:0) в 30-м туре Примеры.
Metaratings 14:25
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Сотрудники центра "Э" МВД России задержали в воскресенье в Москве участника арт-группы "Война", издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.
ТАСС 08:23
Футбол
«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»
Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт 13:11
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Гаджеты
Redmi 9 представят в Китае уже завтра
Redmi 9 уже не является новинкой – смартфон официально рассекретили 11 дней тому назад.
iXBT.com 16:41
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Шоу-бизнес
Мать Тимати прокомментировала отписку от Решетниковой
Мама певца Тимати Симона Юнусова отписалась от его возлюбленной Анастасии Решетниковой в социальной сети Instagram.
News.ru 09:30
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Общество
Мэр Калуги вступился за школьниц, танцевавших в фонтане у мемориала
Врио главы Калуги Дмитрий Денисов заявил, что не усматривает в действиях школьниц, купавшихся в фонтане у мемориала Победы, мотивов оскорбить кого-либо.
Московский Комсомолец 06:27
Футбол
Наставник «Локомотива» Николич подвел итоги встречи против «Оренбурга»
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич подвел итоги встречи против "Оренбурга", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:33
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Двое детей попали под колеса электрички в Подмосковье
В Московской области на станции Расторгуево электричка сбила мальчика и девочку, сообщает ТАСС.
РИАМО 13:53
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Общество
Опубликованы фото кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи Twitter начали размещать снимки кольцеобразного солнечного затмения, которое сегодня можно было наблюдать во многих странах.
BFM.ru 10:49
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 вчера в 08:53
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Финансы
Курсы валют на сегодня, 22 июня 2020 года
Курсы валют сегодня 22 июня 2020 Центробанк РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 22 июня 2020 установленный ЦБ РФ составляет 69.57 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг 17:27
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Авто
Kia опубликовала первое изображение нового минивэна Carnival
Компания Kia опубликовала первое изображение нового минивэна Kia Carnival, который должен на рынке дебютировать в третьем квартале 2020 года.
Деловое.ТВ 18 июня в 07:41
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12