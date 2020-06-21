В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

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