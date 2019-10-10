Армия и оружие
RT на русскомВ ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
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Транспорт
В Москве пробки достигли десяти баллов
РИА Новости 12:24
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
РБК вчера в 16:36
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Армия и оружие
ОБСЕ дало Киеву три дня на разведение сил на Донбассе
Новостной фронт вчера в 08:17
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой
Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.
ТАСС 12:19
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Единоборства
Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе
Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Известия 11:05
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32