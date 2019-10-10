Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Политика МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.

Политика Фонд Навального признан иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.

Происшествия Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.

Армия и оружие Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии "Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Политика Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Футбол Путин высказался об идее футбольного «колхоза» Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова» Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Общество Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».