Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
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В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

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В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»

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"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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