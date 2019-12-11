Политика

RT на русскомRT на русскомВ ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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с чего всё началось
Издание «Донецкое агентство новостей
» опубликовало ультиматум главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина выдвинутый властям Украины.
Военное дело06:56

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ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

РИА Новости08:00

Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже

РБК07:51

«Крайняя степень вранья»: Пушилин об украинском коммюнике саммита в Париже

REGNUM03:42

В ДНР настаивают на публикации Киевом точного текста парижского коммюнике на всех языках

ТАСС06:12

Глава ДНР выдвинул условие для соблюдения перемирия и обмена пленными

Московский Комсомолец03:44

ДНР требует от Киева публикации точного текста коммюнике саммита «четвёрки»

News.ru03:44

Донбасс выдвинул Украине ультиматум

Lenta.ru06:20
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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Спорт

Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020

Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Вести.Ru 03:55
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Происшествия

Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей

В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Московский Комсомолец 08:01
Кино

Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку

Страницы Воронежской культуры 09 декабря в 03:21
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Общество

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним, сообщает Интерфакс.
RT на русском 08:22
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Политика

Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Коммерсантъ 08:00
Общество

На американском сегменте МКС снова сломался туалет

На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет.
РБК 06:46
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Шоу-бизнес

Настя Каменских спустила штаны и похвасталась постройневшей фигурой

Сегодня Каменских поделилась кадром из душевой. На фото певица позирует в спортивном белье черного цвета со слегка спущенными штанами.
Lisa.ru 07:15
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Политика

Решение выслать российских дипломатов неизменно, заявили в Германии

В МИД ФРГ "рады каждому сигналу о кооперации" со стороны России, но решение о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Грузии остается неизменным, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
РИА Новости 08:14
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Хоккей

Глава КХЛ: наверное, надо перестать показывать «Локомотив» на какое-то время

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с трансляциями матчей лиги.
Чемпионат 07:06
Общество

Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Известия 08:20
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Наука

Учёные доказали право России на расширение в Арктике границ шельфа

Аргументы и Факты 08:28
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:47
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