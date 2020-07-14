Донецк, 14 июля 2020, 17:59 — REGNUM Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Инцидент произошел ещё накануне утром.

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

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