Коронавирус
REGNUMТрое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Донецк, 14 июля 2020, 17:59 — REGNUM Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Инцидент произошел ещё накануне утром.
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Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа
Специалист по продвижению продаж VisitFinland Александра Шахнович сообщила, что Финляндия готова открыть границы для туристов из России только при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом не будет превышать 8 случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Live24 05:55
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Технологии
Приложение Spotify стало доступно для российских пользователей
Онлайн-сервис потокового аудио Spotify стал доступен для скачивания российским пользователям смартфонов на системах Android и iOS.
Экономика сегодня 10:52
Общество
В Петербурге разработают законопроект об «авторских барах»
В Петербурге на базе комитета по законодательству создали рабочую группу по разработке законодательной базы, регулирующей правила продажи алкоголя в «авторских барах».
Мойка78 10:12
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Здоровье
241 коронавирусный пациент в Ивановской области нуждается в кислороде
В стационарах Ивановской области в настоящее время остаются 626 коронавирусных больных.
ivDay.ru 09:40
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa вчера в 09:56
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
Игры
Авторы Dying Light основали новую студию и анонсировали первую игру
Бывшие сотрудники польской компании Techland (Dying Light, The Medium) основали студию Far From Home.
CyberSport.ru 10:50
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Политика
Меркель отказалась комментировать вопрос о возможном преемнике
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не ответила, видит ли она в премьер-министре Баварии Маркус Зедере будущего канцлера.
Вестник Кавказа 09:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией».
РБК 04:56