В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. С таким заявлением выступил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

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