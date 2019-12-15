Армия и оружие
Российская газетаВ ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил
В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. С таким заявлением выступил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
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Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Общество
В России предложили изменить правила взыскания долгов
Министерство юстиции России предложило изменить правила взыскания долгов.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Технологии
МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G
МТС, Мегафон, Ростелеком, Вымпелком (Билайн) подписали соглашение о создании совместного предприятия ( СП) которое направлено на модернизацию сетей для запуска 5G.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Политика
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
Фигурное катание
Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России
Определяя самые популярные модификации автомобилей, специалисты проанализировали данные о продажах более чем 1,1 млн трехлетних машин в массовом сегменте и около 135 тысяч – в премиальном.
Политика
Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине
Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Шоу-бизнес
Разоткровенничались об Анастасии Заворотнюк близкие
Недавно в блоге Анастасии была размещена информация о том, что одна из поклонниц актрисы побывала на подворье Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и оставила записку в которой, попросила Господа о помощи Анастасии.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Единоборства
Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Спорт
Непряева вышла в финал конькового спринта на этапе Кубка мира в Давосе
Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Тампу», Кучеров получил травму
Армия и оружие
Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии
Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
Единоборства
Лопес стал новым чемпионом IBF в лёгком весе, нокаутировав Комми
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся бой за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF между ганцем Ричардом Комми и американцем Теофимо Лопесом.
Политика
В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Гаджеты