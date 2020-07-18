Коронавирус
РИА НовостиВ ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Авто
В Китае стартовали продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X
На китайском автомобильном рынке были запущены продажи нового купеобразного кроссовера Volkswagen Tayron X. Длина указанного транспортного средства составляет 4626 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1662 мм.
Goroday.ru 07:39
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news вчера в 12:38
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ
Российский концерн "АвтоВАЗ" сообщил о подорожании всех комплектаций Lada Niva - цена увеличилась на 1,1-1,3% по сравнению с прежним прайсом, что в денежном эквиваленте соответствует 9 тыс. рублей.
Новые автомобили 11:13
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Авто
АвтоВАЗ сменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ сменил поставщика сидений для моделей LADA.
Informus.ru 14:01
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Общество
В Калининградской области не разрешили открыть рестораны в 6 городах
С понедельника, 20 июля 2020 года, в Калининградской области возобновят работу кафе, рестораны, столовые*.
Русский Запад 13:04
Футбол
Талалаев уверен, что в спортивной борьбе «Крылья» остались бы в РПЛ
У самарцев остается ещё один вариант на спасение — если «Химки» откажутся от повешения в классе, то самарская команда сохранит прописку в элитном дивизионе.
Metaratings 08:50
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
Инженеры предусмотрена новая 8-ступенчатая коробка передач, а также система полного привода.
Faktom 16 июля в 10:32
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Общество
На территории Подмосковья остаются подтопленными 25 домов и 41 участок
В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.
News.ru 12:48
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14