Коронавирус
РИА НовостиВ ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс вчера в 08:48
Политика
Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году
Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж.
ИнфоСМИ 07:39
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель представил концепт нового компактного кроссовера Magnite. Презентация новинки состоялось в онлайн-формате.
Тарантас Ньюс 04:32
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 редких голубоглазых манулов
Родились 16 редких голубоглазых детенышей манулов. Вес новорожденного животного всего 100 граммов.
Atas.info 12:52
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Общество
Пенсионеры имеют право на ряд неочевидных налоговых льгот в России
Помимо бесплатной диспансеризации и дополнительного оплачиваемого отпуска, пожилые люди имеют право на ряд налоговых послаблений.
Экономика сегодня 14:44
Политика
Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»
Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил неизвестными последствиями всем фирмам, связанным с «Северным потоком — 2». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter 16 июля.
Live24 04:02
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразилось 820 медиков
В Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 820 медицинских работников.
Политсовет вчера в 02:37
Автоспорт
Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-2»
Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии.
Российская газета 15:54
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Здоровье
Тесты на коронавирус воронежцы смогут сдавать на улице
В ряде стран уже широко практикуется забор материала на COVID-19 без входа в здание медцентра, прямо на улице — у сидящих в своей машине пациентов или в спецпалатках, развёрнутых на территории общественных пространств.
Kursk.com вчера в 13:25
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Футбол
Молодой футболист «Локомотива» перешёл в «Спартак»
Новым футболистом «красно-белых» стал 15-летний защитник Георгий Тунгулияди.
Свободная Пресса 15:08
Политика
ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии
Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.
RT на русском 14:42