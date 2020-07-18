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РИА НовостиРИА НовостиВ ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика

Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Пресс-секретарь военного командования ДНР с 14 января 2015 года. Полковник ДНР.
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