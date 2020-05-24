Армия и оружие

Военное делоВоенное делоВ ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел окраины Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя Народной милиции республики. Представитель Народной милиции подчеркнул, что по агрессору был немедленно открыт ответный огонь.
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с чего всё началось

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости07:09

Подробнее о событии

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

РИА Новости07:09

ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка

Российская газета08:48

Защитники ДНР подавили огневую точку украинских военных

Вести.Ru08:15

Вместо тысячи слов: Военнослужащие ДНР уничтожили огневую точку ВСУ под Донецком

Царьград07:19

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

РБК09:10

Народная милиция ДНР ответным огнем уничтожила огневую точку противника

ИА Красная Весна06:56

СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Донецку, Армия ДНР уничтожила силы врага

Rusvesna.su06:31
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Невеста Криштиану Роналду показала, как они проводят время с детьми

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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
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Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru 22 мая в 21:43
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Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

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Политика

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

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РИА Новости вчера в 08:50
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Общество

ГД удваивает размер минимального пособия по уходу за первым ребенком

В соответствии с одобренной поправкой минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет вырастет в два раза, с 3 375 рублей до 6 752 рублей.
Аргументы и Факты 21 мая в 08:27
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Общество

Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
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Экономика

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,2 млн — ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,2 млн, за сутки случаев заражения стало больше на 101,5 тыс. Об этом 24 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 15:05
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В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

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Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
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Авто

Запустят производство рестайлингового Hyundai i30

Тарантас Ньюс вчера в 00:00
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Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

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Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
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Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
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Кино

Marvel и Sony выпустят кинокомикс о супергероине по имени Джекпот

Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 11:16 — REGNUM Марк Гуггенхайм напишет сценарий к новому кинокомиксу Marvel и Sony Pictures о супергероине Джекпот.
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Общество

Михалков рассказал о кампании против «БесогонТВ»

Некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили ТАСС в пресс-службе господина Михалкова.
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Здоровье

Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца

Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
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