ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

с чего всё началось

Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел окраины Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя Народной милиции республики. Представитель Народной милиции подчеркнул, что по агрессору был немедленно открыт ответный огонь.

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

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