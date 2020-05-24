Армия и оружие
Военное делоВ ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел окраины Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя Народной милиции республики. Представитель Народной милиции подчеркнул, что по агрессору был немедленно открыт ответный огонь.
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с чего всё началось
ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.РИА Новости07:09
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