Армия и оружие
РБКВ ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
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с чего всё началось
ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.РИА Новости07:09
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Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Происшествия
Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены
Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
Технологии
Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год
В сообщении информационного блога глобальное обновление Windows 10 образца следующего года идет под кодировкой Iron (Fe).
Evo-rus.com вчера в 14:47
Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
Общество
Обновлена география заражения коронавирусом в Пензенской области
За прошедшие сутки еще по 4 случая заражения COVID‑19 выявлены в Кузнецке и Нижнеломовском районе; по 3 — Заречном, Шемышейском и Городищенском районах; еще 2 — в Сердобском районе.
Пенза-Обзор 07:49
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Общество
Депутат Госдумы Нилов оценил перспективу снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Наука
Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики
Существует 50-процентная вероятность того, что испытание перспективной вакцины против коронавируса не даст никаких результатов, заявил директор института Дженнера при Оксфордском университете Андриан Хилл, сообщает 23 мая The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 20:30
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03