Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что подразделения ДНР подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по их территории.

В ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков

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