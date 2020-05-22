Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что подразделения ДНР подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по их территории.
Читать в источнике
Комментировать429

Подробнее о событии

В ДНР сообщили об ответном огне по позициям украинских силовиков

РБК06:57

В ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков

Газета.Ru06:52

СРОЧНО: Армия ДНР продолжает уничтожать огневые точки ВСУ

Rusvesna.su05:40

Защитники ДНР уничтожили огневые точки ВСУ — Народная милиция

REGNUM06:02

Армия ДНР уничтожила огнем позиции украинских военных в Донбассе

Московский Комсомолец05:16

В ДНР заявили о подавлении огнем позиций украинских силовиков

Взгляд.ру06:06

В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков

РИА Новости04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Экономика

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа.
РБК 06:33
94
Интернет

Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
41
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,3K
Футбол

Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»

Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
1
Политика

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу

Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
12
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,1K
Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
6
Происшествия

Спецоперация силовиков проходит в Ельце

По сообщениям местных жителей в социальной сети "ВКонтате", спецподразделения силовиков проводят задержания членов организованной преступной группы.
Kursk.com 06:30
3
Армия и оружие

Украина представила у границы с Россией «бронированный кулак» НАТО

HotGeo 06:49
8
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
89
Происшествия

Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

RT на русском вчера в 07:57
1
Происшествия

В Петербурге нашли трупы двух подростков

В жилом доме на Кронверкском проспекте в Петербурге обнаружили трупы двух подростков. Один был в квартире, а другой входа на чердак.
Московский Комсомолец 03:41
12
Шоу-бизнес

Киркоров скорбит по скончавшемуся от коронавируса сыну диктора Моргуновой

Газета.Ru 06:49
1
Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
5
Экономика

Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет.
Реальное время 02:58
239
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Авто

Bentley Mulliner Bacalar раскрасили в цвета радуги

Компания Bentley подвела итоги своего онлайн-конкурса, в котором сотрудники и их семьи предлагали свои варианты расцветки будущего премиального родстера Mulliner Bacalar.
Car.ru 00:22
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,1K
Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
1,9K
Происшествия

На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
1
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
821
Общество

Съемки сиквелов «Аватара» возобновят на следующей неделе

Продюсер Джон Ландау сообщил, что работа над сиквелами Аватара возобновится в ближайшее время.
NewInform 06:31
2
Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
562
Общество

Госдума узаконила право вернуть деньги за билеты при ЧС

АБН 05:55
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
3
Авто

Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля

Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
6
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
12
Общество

В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей

Друг для друга (Курск) 05:55
23
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля

Ориентировочно Всероссийский выпускной продет 4 июля. Министр отметил, что будут также организованы локальные площадки.
Кубань 24 04:33
39
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное