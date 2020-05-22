Армия и оружие
Газета.RuВ ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что подразделения ДНР подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по их территории.
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Экономика
Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа
Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа.
РБК 06:33
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу
Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Спецоперация силовиков проходит в Ельце
По сообщениям местных жителей в социальной сети "ВКонтате", спецподразделения силовиков проводят задержания членов организованной преступной группы.
Kursk.com 06:30
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
RT на русском вчера в 07:57
Происшествия
В Петербурге нашли трупы двух подростков
В жилом доме на Кронверкском проспекте в Петербурге обнаружили трупы двух подростков. Один был в квартире, а другой входа на чердак.
Московский Комсомолец 03:41
Шоу-бизнес
Киркоров скорбит по скончавшемуся от коронавируса сыну диктора Моргуновой
Газета.Ru 06:49
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет.
Реальное время 02:58
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Авто
Bentley Mulliner Bacalar раскрасили в цвета радуги
Компания Bentley подвела итоги своего онлайн-конкурса, в котором сотрудники и их семьи предлагали свои варианты расцветки будущего премиального родстера Mulliner Bacalar.
Car.ru 00:22
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Общество
Съемки сиквелов «Аватара» возобновят на следующей неделе
Продюсер Джон Ландау сообщил, что работа над сиквелами Аватара возобновится в ближайшее время.
NewInform 06:31
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля
Ориентировочно Всероссийский выпускной продет 4 июля. Министр отметил, что будут также организованы локальные площадки.
Кубань 24 04:33