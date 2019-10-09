Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ ДНР назвали новую дату отвода войск в Петровском

Следующую попытку произвести совместный отвод войск в ДНР надеются 10 октября. Как передавало ИА REGNUM, 9 октября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские подразделения в Петровском готовы к разведению на 98%.
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