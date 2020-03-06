Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
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с чего всё началось
«Нашими наблюдателями на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе поселков Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение подразделений ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций»,— говорится
 в заявлении народной милиции ДНР.
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