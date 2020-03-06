Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
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В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском02:50

Украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе

Взгляд.ру03:15

В ДНР заявили о вернувшихся ВСУ на место отвода сил

Известия03:09

ВСУ вернулись на позиции в Петровском, заявили в ДНР

Московский Комсомолец02:57

ДНР заявила о возвращении украинских войск в зону разведения

Lenta.ru03:17

ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР

РИА Новости02:46

ДНР: ВСУ вернулись на позиции у Петровского в Донбассе

РЕН ТВ02:42
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Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика

Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
REGNUM 03:24
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 04 марта в 05:53
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

Власти США обвинили сотрудника Group-IB

Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Застройщика обвинили в хищении 3 млрд рублей

Сумма ущерба составила порядка 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ФСБ России.
Известия 03:21
Армия и оружие

Ради экономии списываются новые американские боевые корабли

В отставку ради экономии Американский флот, отправив в "отставку" четыре литоральных корабля (LCS), избежал существенных затрат на их содержание в объеме $1,2 млрд и модернизацию в размере $0,6 млрд, которые пришлось бы заплатить в ближайшие пять лет.
Военное обозрение вчера в 20:11
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
OAnews 00:59
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Футбол

Василий Кикнадзе: у нас с Семиным не конфликт, а разные точки зрения

Юрий Семин сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру.
Вести.Ru 01:36
Политика

Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Газета.Ru 02:51
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Финансы

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском 02:13
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Кино

«Родина» в Челябинске потребовала снять с проката мультфильм из-за ЛГБТ-пропаганды

Как сообщалось ранее, в российском прокате будут вырезаны часть сцен с персонажем, который относится к ЛГБТ-сообществу.
Znak.com 03:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Общество

Генсек ООН решил приехать на 9 мая в Москву

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Московский Комсомолец 01:38
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Общество

Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:44
Кино

Фильм «Красотка» лидирует в рейтинге любимых фильмов россиянок

Проект «Кино Mail.ru» проанализировал предпочтения представительниц прекрасного пола и составил на его основе рейтинг, в который вошли «наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты», передает RG.RU.
NewInform вчера в 12:12
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия

Тренера по каратэ задержали в Москве за насилие над ученицами

ТАСС 02:49
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
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