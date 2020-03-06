Армия и оружие
RT на русскомВ ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
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Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Экономика
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Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Политика
Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
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Общество
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Сумма ущерба составила порядка 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ФСБ России.
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Ради экономии списываются новые американские боевые корабли
В отставку ради экономии Американский флот, отправив в "отставку" четыре литоральных корабля (LCS), избежал существенных затрат на их содержание в объеме $1,2 млрд и модернизацию в размере $0,6 млрд, которые пришлось бы заплатить в ближайшие пять лет.
Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Футбол
Василий Кикнадзе: у нас с Семиным не конфликт, а разные точки зрения
Юрий Семин сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру.
Политика
Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Финансы
Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Общество
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Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Экономика
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
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Кино
Фильм «Красотка» лидирует в рейтинге любимых фильмов россиянок
Проект «Кино Mail.ru» проанализировал предпочтения представительниц прекрасного пола и составил на его основе рейтинг, в который вошли «наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты», передает RG.RU.
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К группе риска отнесли 38 российских банков
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Общество
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
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За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
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Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.