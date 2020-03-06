Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В ДНР заявили о возвращении украинских военных на позиции у Петровского

РБК04:30

В ДНР заявили, что Киев вернул свои силы в район разведения в окрестностях Петровского

ТАСС03:54

ДНР: ВСУ вернулись на позиции у Петровского в Донбассе

РЕН ТВ02:42

ДНР заявила о возвращении украинских войск в зону разведения

Lenta.ru03:17

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском02:50

В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

Российская газета03:26

В ДНР готовы выполнять договоренности об отводе сил

РИА Новости03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 04 марта в 02:00
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru вчера в 03:19
Политика

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Коммерсантъ 03:21
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства России

В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Гаджеты

Redmi Note 9 Pro получил такую начинку

Redmi Note 9 получил самую быструю зарядку в истории линейки Различные источники опубликовали предполагаемые характеристики потенциального хита продаж Redmi Note 9 Pro, который должен быть представлен 12 марта этого года.
iXBT.com вчера в 23:03
Биатлон

Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Чемпионат 03:36
Происшествия

Прощание с погибшим в ДТП Макаровым пройдет в Омске 7 марта

РИА Новости 03:24
Футбол

«Ювентус» пожертвовал нуждающимся 3 тонны продуктов с отмененной игры

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" пожертвовал нуждающимся 3 тонны продуктов, предназначавшихся для матча Кубка Италии с "Миланом", который был отложен из-за эпидемии коронавируса, сообщает Tuttosport.
РИА Новости 03:32
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Гаджеты

Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года

По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
Игромания.ру 04:22
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

На шахте "Воркутинская" в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека - двое горняков погибли.
Газета.Ru 02:06
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 04 марта в 12:39
Авто

С марта дилеры начнут ставить на учет новые автомобили

В первый месяц весны все крупные дилерские центры начнут регистрировать новые автомобили.
Городовой 02:58
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное