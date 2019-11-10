Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Хоккей Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.

Армия и оружие Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 Как сообщило китайское новостное агентство «Sina», в начале ноября текущего года в ходе планового полета над нейтральными водами Японского моря российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 смог уйти от сопровождавших его двух американских истребителей F-35 Lightning II.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Экономика Украинскому электричеству предрекли подорожание Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.

Здоровье Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях По словам Конева, свекла повышает количество соляной кислоты в желудочном соке, и если при наличии гастрита с повышенной кислотностью съесть сырую свеклу, это «может нанести серьезный и даже непоправимый вред».

Политика Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.