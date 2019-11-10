Армия и оружие
РИА НовостиВ ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Курском возросло до 13
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» в матче РПЛ
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 выиграли у тульского "Арсенала" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Футбол
Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Общество
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Футбол
Доннарумма может перейти в «Ювентус»
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Политика
Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес назвал требование оппозиции о своей отставке попыткой госпереворота.
Хоккей
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160
Как сообщило китайское новостное агентство «Sina», в начале ноября текущего года в ходе планового полета над нейтральными водами Японского моря российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 смог уйти от сопровождавших его двух американских истребителей F-35 Lightning II.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях
По словам Конева, свекла повышает количество соляной кислоты в желудочном соке, и если при наличии гастрита с повышенной кислотностью съесть сырую свеклу, это «может нанести серьезный и даже непоправимый вред».
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
Политика
Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан
В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым этот цитрусовый фрукт противопоказан.
Хоккей
У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.