Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения

Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
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В ДНР готовы ответить «симметрично» при вводе украинской полиции в Петровское

Комсомольская правда11:50

ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское

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Lenta.ru10:28

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Московский Комсомолец08:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Ашберн
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