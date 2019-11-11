Армия и оружие
ИзвестияВ ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения
Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
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