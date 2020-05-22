Армия и оружие
Российская газетаВ ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Ответным огнем были уничтожены несколько минометных огневых точек, погибло четверо нападавших. Ранее украинские силовики один раз обстреляли поселок Новоласпа на юге ДНР.
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Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
Екатеринбург, 22 мая 2020, 17:05 — REGNUM В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
По данным издания Businnes Recorder, на борту разбившегося самолета было более 100 пассажиров.
Ведомости 06:42
Политика
Стало известно, когда регионы России смогут вернуться к обычной жизни
Сегодня, 22 мая, президент РФ Владимир Путин решил провести совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Летидор 09:07
Общество
МФЦ в Петербурге откроют 25 мая
Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
Деловое.ТВ 06:51
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин от COVID-19
В Петербурге НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России ищет добровольцев для исследования вакцин от коронавируса.
9111.ru 09:55
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Происшествия
Во Владимире раскрыты 33 тяжких преступления «черных риэлторов»
Новое уголовное дело стало логическим продолжением процессуальной оценки деятельности преступного сообщества.В ходе следствия, в частности, были раскрыты и расследованы обстоятельства еще 3 квалифицированных убийств прошлых лет и 6-ти эпизодов мошенничества с квартирами граждан.
Владимирские ведомости 08:46
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Футбол
Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:40
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Экономика
Центробанк не видит причин для внепланового снижения ключевой ставки
"На наш взгляд, плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен на год вперед, - это один из элементов предсказуемости нашей политики, и внеплановые заседания, конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках", - цитирует ее РБК.
Вестник Кавказа 07:45
Политика
Путин: созданную в СССР систему здравоохранения удалось сохранить
Советский Союз разрушили, а созданную в нем систему здравоохранения удалось сохранить, заявил президент России Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 08:53
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Мясников отметил, что низкая смертность от COVID-19 фиксируется не только в России, но и в целом в странах бывшего СССР.
BFM.ru 01:40
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
Происшествия
Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков
В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.
Коммерсантъ 07:33
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Политика
Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Футбол
«Зенит» и «Сочи» высмеяли ошибку американского клуба
Клуб опубликовал фотографию другого человека. Другие клубы пошутили над «Цинциннати». В частности, это сделали «Зенит» и «Сочи».
Спорт-Экспресс 08:21