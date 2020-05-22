Армия и оружие
Российская газетаВ ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Ответным огнем были уничтожены несколько минометных огневых точек, погибло четверо нападавших. Ранее украинские силовики один раз обстреляли поселок Новоласпа на юге ДНР.
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Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Здоровье
Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: ослаблять ограничения пока рано
Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 мая 2020 года - накануне, 22 мая, в Липецке состоялось заседание городского оперативного штаба в формате онлайн.
КП - Липецк 18:00
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Происшествия
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте «Бессмертного полка»
Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
РИА Новости 09:23
Общество
Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня
Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия 12:37
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Evo-rus.com 02:59
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM вчера в 10:06
Экономика
Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
Газета.Ru 13:33
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Кино
«Мои планы и 2020 год»: в Twitter шутят над коронавирусом
РБК 20 мая в 09:28
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Футбол
Почеттино рассказал о забавной истории с Моуринью
Газета.Ru 17:30
Авто
В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности
Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
Происшествия
В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей
Форпост Северо-Запад 14:59
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17