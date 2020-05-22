Ответным огнем были уничтожены несколько минометных огневых точек, погибло четверо нападавших. Ранее украинские силовики один раз обстреляли поселок Новоласпа на юге ДНР.

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

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