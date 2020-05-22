Армия и оружие
Российская газетаВ ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Ответным огнем были уничтожены несколько минометных огневых точек, погибло четверо нападавших. Ранее украинские силовики один раз обстреляли поселок Новоласпа на юге ДНР.
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Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
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Live24 вчера в 13:39
Происшествия
Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
Здоровье
Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нужно пока сохранить действующий режим ограничений, включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.
Ведомости 08:35
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Политика
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется».
Коммерсантъ 08:00
Общество
Алиханов отругал детсады за несоблюдение социальной дистанции
Сотрудники детских садов Калининграда и родители детей игнорируют социальную дистанцию и ограничительные меры, введённые на время пандемии коронавируса.
Русский Запад 05:52
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
Газета.Ru 06:06
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
Здоровье
В Липецкой области от коронавируса умер врач
Как сообщили в администрации региона, COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая, и сначала он лечился амбулаторно, но когда состояние ухудшилось, был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.
Российская газета 08:26
Политика
Украина продлила Зюганову запрет на въезд в страну на три года
Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о запрете въезда в страну в отношении 41 иностранца, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и композитор и продюсер Максим Фадеев.
ТАСС 07:34
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.
Известия 07:46
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Общество
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
Здоровье
Хизри Абакаров ответил критикующим главврача Дербентской ЦГБ
Читаю ваши комментарии под последними публикациями и вижу, как много негатива льется на главного врача Дербентской ЦГБ.
Лезги газет вчера в 09:00
Кино
«Поищу фильм „Брат-2“ на английском и покажу детям». Каспарайтис рассказал о съемках в культовом российском фильме
Известный в прошлом советский и российский хоккеист Дарюс Каспарайтис рассказал о съемках в российском фильме «Брат-2», который вышел в прокат 20 лет назад.
Sport24.ru 05:43
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Общество
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru 01:45
Энергетика
МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
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Объяснено большинство летальных исходов от коронавируса
Соловей.Инфо 03:06