В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики. Это стало ответом на огонь Киева по территории ДНР, в результате которого был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи.

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

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