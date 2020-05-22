Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики. Это стало ответом на огонь Киева по территории ДНР, в результате которого был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи.
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru09:45

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

РИА Новости04:35

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета07:16

Народная милиция ДНР уничтожила два миномета ВСУ

Вести.Ru07:02

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Lenta.ru07:00

Армия ДНР уничтожила огнем позиции украинских военных в Донбассе

Московский Комсомолец05:16

В ДНР сообщили об ответном огне по позициям украинских силовиков

РБК07:31
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
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Общество

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В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
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Компания Renault провела премьеру обновлённого кроссовера Kaptur для российского рынка в онлайн-режиме.
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Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
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Авто

Lada Xray может покинуть линейку АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
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Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
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Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь

Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН

В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
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Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
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Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо прокомментировал громкие слова генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
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21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
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Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
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Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
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Отели в Республике Кипр откроются 1 июня, а с 9 июня остров начнет возобновлять авиасообщение с другими странами.
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Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
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Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
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