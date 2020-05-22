Армия и оружие
Газета.RuВ ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики. Это стало ответом на огонь Киева по территории ДНР, в результате которого был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи.
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Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Общество
В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings 09:48
Общество
Португалия объявила о готовности принимать туристов
Глава португальского правительства в интервью изданию Observador заявил, что его страна «с радостью примет туристов».
REGNUM 14:10
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault провела премьеру обновлённого кроссовера Kaptur для российского рынка в онлайн-режиме.
Тарантас Ньюс вчера в 08:57
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Авто
Lada Xray может покинуть линейку АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 06:21
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
РИА Новости 11:27
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Политика
В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН
В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
Хоккей
Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».
RT на русском 14:38
Биатлон
Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Футбол
В «Локомотиве» озвучили позицию относительно возобновления РПЛ
Директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо прокомментировал громкие слова генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
Газета.Ru 13:29
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Здоровье
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости 09:36
Происшествия
По подозрению в мошенничестве в Казани задержан проректор КФУ
По версии следствия, проректор КФУ Дмитрий Пашин участвовал в хищении денежных средств в Казанском национальном исследовательском технологическом университете совместно с ректором КНИТУ-КХТИ Сергеем Юшко, задержанным ранее.
Татар-информ 07:44
Общество
Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня
Отели в Республике Кипр откроются 1 июня, а с 9 июня остров начнет возобновлять авиасообщение с другими странами.
ТАСС 12:57
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 01:58
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00