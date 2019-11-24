В Демократической Республике Конго двухмоторный самолет местной компании потерпел крушение вскоре после взлета, передает AFP. Dornier 228, направлявшийся в город Бени, упал на жилой район города Гома.

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

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