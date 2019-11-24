Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

В Демократической Республике Конго двухмоторный самолет местной компании потерпел крушение вскоре после взлета, передает AFP. Dornier 228, направлявшийся в город Бени, упал на жилой район города Гома.
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Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке

Lenta.ru06:05

Хронология крупных авиакатастроф 2019 года

ТАСС07:59

Число погибших в ДРК после авиапроисшествия увеличилось до 24 человек

Московский Комсомолец07:30

Более 20 человек погибли при крушении самолёта над жилыми кварталами в ДРК

REGNUM08:05

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

РБК08:32

СМИ сообщили о гибели 19 человек при авиакатастрофе в ДР Конго

Говорит Москва05:29

Более 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:52, Вашингтон
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 13:34
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына

Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Мойка78 08:59
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в реанимацию после ДТП

Lenta.ru 12:55
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Lenta.ru 09:45
Футбол

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

«Арсенал» остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 12:35
Авто

Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
Новые автомобили 21 ноября в 02:49
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Технологии

В России появится быстрый Интернет для самолетов и поездов

В России в ближайшее время планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — самолеты, автомобили и поезда.
Наш Север 04:01
Происшествия

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

РИА Новости 13:01
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти в марте 2020-го

Ожидается, что самые мощные модели получат 6 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, в 2020 году может выйти iPhone SE.
Мойка78 11:44
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Политика

Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге

На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Газета.Ru вчера в 04:53
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
Expert.ru 22 ноября в 12:00
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Шоу-бизнес

От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников

Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Privet-Rostov.ru 11:09
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Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

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Десятки машин утонули в Таганрогском заливе

В результате несколько машин утонули в грязи.
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Государство в Центральной Африке. Население по оценочным данным на начало 2019 года - около 92 миллионов человек, территория - 2 345 409 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Является второй по площади территории и четвёртой по численности населения страной в Африке.
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