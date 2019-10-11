Среди членов экипажа грузового самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго, были россияне. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в африканской стране Наталья Кононова.

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

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