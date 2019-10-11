Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Среди членов экипажа грузового самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго, были россияне. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в африканской стране Наталья Кононова.
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В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

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На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

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