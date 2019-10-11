Происшествия
ИзвестияНа борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне
Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердило наличие россиян на борту разбившегося в столице страны — городе Киншаса военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-атташе дипмисии Наталья Кононова. По ее словам, на данный момент уточняются личности погибших.
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Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
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