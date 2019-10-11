Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

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