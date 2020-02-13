Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

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В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные полиции.

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

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