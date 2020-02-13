Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

По данным МЧС, авария произошла в 00.29 мск в Пустошкинском районе на 475-м километре федеральной автодороги "Р-23" возле деревни Рудо. В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, еще двое - граждане Белоруссии и Украины - пострадали.
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с чего всё началось

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева.
ТАССвчера в 19:08

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РЕН ТВвчера в 19:55

Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Интерфаксвчера в 19:20
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Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

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В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
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Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

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