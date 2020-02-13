Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева.

с чего всё началось

По данным МЧС, авария произошла в 00.29 мск в Пустошкинском районе на 475-м километре федеральной автодороги "Р-23" возле деревни Рудо. В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, еще двое - граждане Белоруссии и Украины - пострадали.

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

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