Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

с чего всё началось

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

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