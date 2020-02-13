Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
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с чего всё началось

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
ТАСС19:08

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Главные новости к утру 13 февраля

Коммерсантъ23:00

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

РИА Новости22:46

Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Интерфакс18:33

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

ТАСС19:08

«Один только выжил»: погибшие в ДТП под Псковом ехали в сторону Киева

РЕН ТВ19:55

Предположительно, 8 граждан Украины погибли в ДТП с микроавтобусом под Псковом

BFM.ru19:50

Все погибшие в ДТП под Псковом имеют гражданство Украины

RT на русском21:04
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Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Инфорос 03:19
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском 23:21
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС 22:10
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Наука

Хвост позволил обнаружить новый вид динозавров

В ходе анализа ученые обнаружили по меньшей мере 16 отличительных черт этого вида в строении хвоста, которые позволили отнести его к новому виду, который получил название Abdarainurus barsboldi.
Индикатор 11:57
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости 15:51
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Здоровье

Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски.
Пятый канал 12:47
Здоровье

Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Интерфакс 20:32
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Интернет

Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах

Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Банки.ру 09:00
Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

РБК 22:05
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия 20:51
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Газета.Ru 17:35
Политика

Кравчук предложил продавать воду в Крым

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Украина может начать подачу питьевой воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, передавала «Украинская правда».
Rambler News Service 04:47
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Pravda.Ru вчера в 07:23
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета 10 февраля в 05:59
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru вчера в 03:00
Кино

Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс «Охота»

Российская газета 07:35
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Общество

112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете

112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Аргументы и Факты 08:39
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

Вечерний курьер 14:28
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