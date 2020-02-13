Происшествия
РИА НовостиВ ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
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с чего всё началось
Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.ТАСС19:08
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Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Наука
Хвост позволил обнаружить новый вид динозавров
В ходе анализа ученые обнаружили по меньшей мере 16 отличительных черт этого вида в строении хвоста, которые позволили отнести его к новому виду, который получил название Abdarainurus barsboldi.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Здоровье
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски.
Здоровье
Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса
В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Интернет
Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах
Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Кравчук предложил продавать воду в Крым
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Украина может начать подачу питьевой воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, передавала «Украинская правда».
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Кино
Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс «Охота»
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете
112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Гаджеты