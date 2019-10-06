Происшествия
ТАССПод Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
По данным администрации Гагинского района, автобусная поездка из Саратова в Нижний Новгород и обратно была организована турагентством "Синай". Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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Футбол
Болельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»
Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
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Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
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Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
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Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Происшествия
На Кубани на сахарном заводе погибли двое рабочих
По предварительной версии, вечером 5 октября на сахарном заводе в Кореновске несколько рабочих отравились неизвестным веществом, двое из них погибли.
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Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Народные новости вчера в 12:33
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
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Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
ИнфоСМИ вчера в 04:23
Политика
Это наш последний блокпост, — неонацисты у границ ЛНР
Неонацист Андрей Билецкий, всего два дня назад скандаливший с Петром Порошенко за кулисами шоу Шустера, уже прибыл на Донбасс, где записал видеообращение к "патріотам" и Зеленскому.
Rusvesna.su 08:41
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Российский миллиардер пояснил, зачем высыпал на зрителей форума 20 тысяч долларов
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Политика
Путин доказал журналисту NBC, что санкции США оказались предлогом
Беседа главы РФ попала на видео Президент России Владимир Путин объяснил корреспонденту NBC, чтобы введение антироссийских санкций — всего лишь предлог.
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Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
Российская газета вчера в 01:55
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Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
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Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
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Зеленский захотел вернуться на сцену
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Названа главная польза винограда
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Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
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Соболев вызван в сборную России
Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".
Российская газета 09:34
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
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Происшествия
Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже
Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31