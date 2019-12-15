Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Автобус, направлявшийся из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Региональное МВД сообщает, что в автобусе находились 40 человек, по данным МЧС, речь идет о 49 людях.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

РИА Новости15:03

Первые кадры с места ДТП с автобусом в Нижегородской области

РЕН ТВ10:10

В Нижегородской области перевернулся автобус

ТАСС10:27

Фура оторвала линию троллейбуса в Нижнем Новгороде

Newsroom2412:25

Автобус с пассажирами опрокинулся в Балахнинском районе

НТА-Приволжье09:33

Минздрав: жертв в ДТП в Балахнинском районе нет, четверо госпитализированы

Время Н13:00

Врачи сообщили о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Интерфакс10:21
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