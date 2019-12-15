Происшествия
BFM.ruВ ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Автобус, направлявшийся из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Региональное МВД сообщает, что в автобусе находились 40 человек, по данным МЧС, речь идет о 49 людях.
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
Политика
Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб
Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
Политика
Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России
Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Главные роли исполнили Генри Кэвилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра. Шоураннером проекта выступила Лорен Шмидт.
Политика
NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Футбол
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Футбол
«Атлетико» поспорит с «Интером» за защитника «Челси» Алонсо
Испанский «Атлетико» включился в борьбу за крайнего защитника «Челси» Маркоса Алонсо.
Политика
Депутат Госдумы назвал «угробищным позорищем» логотип празднования 75-летия Победы
Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков (член фракции «Единая Россия») назвал «дрянью и угробищным позорищем» логотип 75-летия Победы.
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Происшествия
В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки
Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Технологии
Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных
NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Происшествия
В Петербурге мать пыталась выбросить ребенка из окна
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Авто
В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport
Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Общество
Учительница отрезала школьнику челку во время урока
В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой в разгар скандала в фигурном катании
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Общество
В Керчи установлен памятник единству Крыма и РФ
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
В Кремль доставили главную новогоднюю елку
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Ян вызвал на поединок обладателя титула UFC Сехудо
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил, что хотел бы провести поединок против американца Генри Сехудо, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.
Происшествия
Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали
Футбол
Озил разозлился из-за замены в матче с «Манчестер Сити»
Игрок «Арсенала» Месут Озил довольно эмоционально отреагировал на свою замену в ходе матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены
Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
Футбол
Де Хеа показал эпизод с голом «Эвертона», намекнув на фол
После подачи «Эвертона» с углового игрок «ирисок» рукой преградил Де Хеа путь к мячу, что в итоге привело к автоголу в исполнении защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.