На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

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