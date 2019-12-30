Происшествия
Российская газетаВ ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.
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Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО
Псковская Лента Новостейвчера в 23:08
Обнародованы фотографии с места ДТП с автобусом из Белоруссии под Псковом
Псковское агентство информации00:28
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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