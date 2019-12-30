Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.
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В Псковской области 21 пассажир автобуса пострадал в результате ДТП

КП - Псков00:56

Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО

Псковская Лента Новостейвчера в 23:08

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом выросло до 19 человек

РЕН ТВвчера в 22:07

В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали более 20 человек

RT на русском00:54

Обнародованы фотографии с места ДТП с автобусом из Белоруссии под Псковом

Псковское агентство информации00:28

СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом

ТАСС01:05

Число пострадавших в ДТП под Псковом увеличилось до 21

Известия00:56
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн

В Псковской области опрокинулся автобус с белорусами

КП - Беларусь01:02
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Баскетбол

Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии издания Associated Press.
Sports.ru вчера в 14:20
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 28 декабря в 21:11
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
РБК 27 декабря в 09:01
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
РБК 01:00
Общество

Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Общество

Томенко назначил «промышленного» вице-губернатора Алтайского края

"Стремится быть ближе к народу": Виктор Томенко вошел в топ губернаторов в соцсетях Глава Алтайского края занял четвертое место в списке Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ.
АМИТЕЛ вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru вчера в 21:01
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
REGNUM 00:02
Политика

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке

24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
Известия 00:11
Футбол

Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год

News.ru вчера в 14:32
Политика

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Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Взгляд.ру вчера в 14:31
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 11:01
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения суверенитета КНДР

News.ru вчера в 20:37
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Происшествия

Стрельба в Техасе: в больнице умер раненый прихожанин

Вести.Ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем

В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.
Bimru.ru вчера в 04:00
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка произошло нападение на синагогу

Речь идёт о нападении неизвестного в нью-йоркском пригороде Монси. По некоторым данным, в этом же доме располагается и местная синагога.
Военное обозрение вчера в 01:07
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне сами смогут выбирать вариант получения информации о положенных льготах, текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Life.ru 28 декабря в 13:36
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Армия и оружие

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Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
РБК 28 декабря в 14:53
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
RT на русском 00:38
Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 00:27
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM вчера в 00:56
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 00:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
РИА Новости 00:11
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