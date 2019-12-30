Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.
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с чего всё началось

Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом

В результате аварии травмы получили более 20 человек. «Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.
ТК Звезда00:41

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После ДТП с автобусом под Псковом за медпомощью обратились 24 человека

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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24

Псковская Лента Новостей02:04

Посольство Белоруссии выясняет детали ДТП под Псковом

ТАСС02:21

Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом

ТК Звезда00:41

Следственный комитет проводит проверку по факту крупного ДТП под Псковом с участием пассажирского автобуса

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Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом

Псковское агентство информации02:29

Погодные условия могли стать причиной ДТП с автобусом под Псковом

РИА Новости02:48
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн

В Псковской области опрокинулся автобус с белорусами

КП - Беларусь02:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
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