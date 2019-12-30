Происшествия
Российская газетаВ ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.
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с чего всё началось
Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом
В результате аварии травмы получили более 20 человек. «Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.ТК Звезда00:41
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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24
Псковская Лента Новостей02:04
Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Псковское агентство информации02:29
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
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