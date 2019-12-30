В результате аварии травмы получили более 20 человек. «Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.

с чего всё началось

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

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