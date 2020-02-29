Происшествия
РИА НовостиВ ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Финансы
Кабинет министров РФ одобрил изменения в закон о валютном регулировании
Изменения в законодательство о валютном регулировании и контроле было одобрено Правительством РФ.
Армия и оружие
НАТО сделал заявление относительно ситуации в Сирии и поддержки Турции
В ходе заседания Йенс Столтенберг, генсек НАТО, выразил слова поддержки Турции и готов поддержать Анкару в Сирии, информирует ресурс "Российский Диалог".
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Шоу-бизнес
Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Хоккей
Крикунов: в плей-офф лучше было играть с «Локо», а не «Спартаком»
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что в плей-офф его команде лучше было бы встретиться с ярославским "Локомотивом", а не "Спартаком".
Шоу-бизнес
Дочь Малинина поступила в престижную лондонскую консерваторию
Дочка популярного российского певца Александра Малинина Устинья поступила в английскую консерваторию Royal College of Music, которая по праву носит звание одного из лучших профильных учебных заведений во всем мире.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Футбол
ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Происшествия
Пятерых разыскивают по делу о гибели десантников в Чечне 20 лет назад
Пять человек остаются в розыске по делу о гибели в Чечне 20 лет назад псковских десантников.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Политика
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера покорила западные СМИ
Как сообщает ToDay News Ufa, Анастасия прославилась в западных СМИ благодаря 11-ому размеру груди.
Здоровье
Детей с СМА на Урале хотят снабдить новым препаратом
Министерство здравоохранения Свердловской области прорабатывает возможность участия детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) в программе по раннему бесплатному доступу к новому препарату "Рисдиплам", сообщает в субботу департамент информационной политики региона.