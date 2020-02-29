Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.
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После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек

РИА Новости04:09

В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области в больницу попали пять детей

Интерфакс04:05

Число попавших в больницу детей после ДТП под Ульяновском возросло до пяти

Известия04:35

В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей

РБК02:11

Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Ульяновском выросло до шести

ТАСС04:40

Юные футболисты «Нефтяника» пострадали в ДТП в Ульяновской области

RT на русском03:39

Футбольная команда ехала в попавшем в ДТП автобусе под Ульяновском

РЕН ТВ00:22
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Происшествия

Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

RT на русском 05:09
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Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
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Кабинет министров РФ одобрил изменения в закон о валютном регулировании

Изменения в законодательство о валютном регулировании и контроле было одобрено Правительством РФ.
Красная весна 02:38
Армия и оружие

НАТО сделал заявление относительно ситуации в Сирии и поддержки Турции

В ходе заседания Йенс Столтенберг, генсек НАТО, выразил слова поддержки Турции и готов поддержать Анкару в Сирии, информирует ресурс "Российский Диалог".
ЛигаNews.net вчера в 09:54
Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 04:17
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд

Национальная служба новостей 27 февраля в 06:18
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa вчера в 03:33
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

Lenta.ru 26 февраля в 01:31
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
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По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
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Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что в плей-офф его команде лучше было бы встретиться с ярославским "Локомотивом", а не "Спартаком".
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Дочь Малинина поступила в престижную лондонскую консерваторию

Дочка популярного российского певца Александра Малинина Устинья поступила в английскую консерваторию Royal College of Music, которая по праву носит звание одного из лучших профильных учебных заведений во всем мире.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России

Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 04:50
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру вчера в 12:15
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Пять человек остаются в розыске по делу о гибели в Чечне 20 лет назад псковских десантников.
РЕН ТВ 02:19
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
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Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета 27 февраля в 08:10
Политика

На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов

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Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК вчера в 02:37
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Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
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В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Здоровье

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Детей с СМА на Урале хотят снабдить новым препаратом

Министерство здравоохранения Свердловской области прорабатывает возможность участия детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) в программе по раннему бесплатному доступу к новому препарату "Рисдиплам", сообщает в субботу департамент информационной политики региона.
РИА Новости 04:25
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