Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, всего пострадали 13 человек. Ранее со ссылкой на представителя службы медицины катастроф сообщалось о 17 пострадавших.

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

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