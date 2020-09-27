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Газета.Ru
Газета.Ru

В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек

Семь человек погибли в ДТП под Калининградом – столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Среди погибших, по данным экстренных служб, один ребенок и шестеро взрослых.В источнике
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Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
Подробнее о событии
Калининград.Ru

Региональные власти объявили в понедельник траур по погибшим в ДТП с автобусом

Калининград.Ru08:39
РИА Новости

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

РИА Новости09:17
Вести Калининград

Подробности серьёзной аварии под Янтарным. Репортаж с места ДТП

Вести Калининград10:09
ТАСС

Еще одно дело возбудили после крупного ДТП в Калининградской области

ТАСС10:00
Русский Запад

СК возбудил второе уголовное дело из-за автокатастрофы у Круглово

Русский Запад10:20
Клопс

В правительстве региона прокомментировали ДТП с автобусом под Янтарным

Клопс08:11
Каскад

По факту смертельного ДТП с автобусом под Калининградом завели два уголовных дела

Каскад10:32

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