В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Семь человек погибли в ДТП под Калининградом – столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Среди погибших, по данным экстренных служб, один ребенок и шестеро взрослых.В источнике
Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
Подробнее о событии