Русский Запад 10 17

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МЧС региона.