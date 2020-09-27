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В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МЧС региона.В источнике
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Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
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Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана», — уточняется в сообщении.
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Народные новостивчера в 02:15
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